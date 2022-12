Darwin pede desculpa ao povo do Uruguai: "Não merecíamos este final"

O antigo avançado do Benfica ficou em branco nos três jogos que disputou pela "Celeste".

O Uruguai venceu o Gana por 2-0 na sexta-feira, em jogo da última jornada do Grupo H, mas foi eliminado do Mundial'2022.

Um dia depois da eliminação, Darwin Núnez, avançado do Liverpool que ficou em branco nos três jogos que disputou na fase de grupos (frente a Coreia do Sul, Portugal e Gana), pediu desculpa ao povo do Uruguai.

"Não merecíamos este final mas o sonho terminou. Peço desculpa a todo o povo uruguaio", foi a mensagem do antigo avançado do Benfica no Twitter.