Darwin avisa: "O nosso objetivo é conquistar o Campeonato do Mundo"

Ex-Benfica, agora no Liverpool, olha para Suárez e Cavani como ídolos e deixa aviso a Portugal: "Queremos ganhar o Mundial". Embalado pelas boas exibições que assinou recentemente na Premier League, o avançado, de 23 anos, vira o foco para o duelo com a Coreia do Sul. "Eles são fortes, mas nós também", afirma.

Se há quatro anos Darwin estava "em casa, a ver o Mundial pela televisão", 2022 trouxe-lhe a oportunidade de cumprir um sonho de criança. Convocado por Diego Alonso para a prova do Catar, o ex-avançado do Benfica explicou, ontem, que só pensa em "trabalhar humildemente, em silêncio" e de olho "nas feras" Luis Suárez e Cavani, que vê como ídolos.

"Não sou tanto como eles, tenho de seguir-lhes os passos e escutar os conselhos que me derem, porque são duas referências", assinalou, em declarações no estágio que a seleção do Uruguai, adversária de Portugal na segunda jornada do Grupo H, cumpre em Abu Dhabi.

Antes de se juntar à concentração "charrúa", o atacante, de 23 anos, bisou no triunfo do Liverpool sobre o Southampton. Sobre a mudança para Inglaterra, admite ter sentido algumas dificuldades iniciais.

"A adaptação custou um pouco, mas agora já entendo melhor o estilo de jogo", afiançou Darwin, que aproveitou para deixar, desde logo, um aviso à concorrência em solo catari: "Queremos chegar longe, o nosso objetivo é conquistar o Campeonato do Mundo."

Em primeiro lugar, no entanto, é preciso pensar no jogo contra a Coreia do Sul, de Paulo Bento, agendado para dia 24. "A nossa ideia é clara, será para ganhar. Eles são fortes, mas nós também, por alguma razão estamos aqui", atirou, antes de sublinhar, entre risos: "Temos de beber muita água, está um calorzinho bom!"

Dúvida "El Tornado" com dilema no lado direito

Diego Alonso, selecionador do Uruguai, tem um dilema para resolver antes da estreia no Mundial, ante a Coreia do Sul. Numa altura em que a recuperação atempada de Ronald Araújo não é certa, sobram dúvidas em relação ao posto de lateral-direito. De acordo com a Imprensa "charrúa", Guillermo Varela está na dianteira da corrida, mas o "desconhecido" José Luis Rodríguez e a possível adaptação de Cáceres também estão em cima da mesa. Caberá a "El Tornado", como é conhecido o treinador, decidir.