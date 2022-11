Dani Alves: "Há quatro anos eram lágrimas de tristeza, hoje são de alegria"

Aos 39 anos, será o jogador mais velho a representar o Brasil num Mundial. "É um dia de vitória", disse nas redes sociais

Dani Alves foi convocado por Tite para o Mundial do Catar e o lateral-direito brasileiro exultou de felicidade, deixando uma mensagem nas redes sociais.

"Hoje é dia de vitória e por isso estou muito feliz. Receber essa notícia me enche de orgulho e satisfação. Quatro anos atrás estávamos na mesma situação e acabou que por uma lesão grave fiquei fora. As lágrimas que naquele dia eram de tristeza, hoje, são de alegria", disse Daniel Alves que, aos 39 anos e apenas 12 jogos antes de rescindir com o Pumas, era uma das grandes dúvidas da lista final do Brasil.

"Nunca desista dos seus sonhos. É real e estou aqui para comprovar. Quatro anos se passaram e estamos aqui novamente depois de tanto foco, disciplina. Valeu a pena porque me trouxeram aqui. Infelizmente não estamos aqui para agradar a todo mundo e nem é o meu objetivo. Mas estamos aqui para não falhar com aqueles que confiam na nossa entrega, na nossa dedicação, no amor que sentimos por esse deporto, por vestir essa camisola, por poder lograr grandes coisas com essa camisola. Assim foi em toda a minha vida", disse o jogador que será o mais velho em representar o Brasil num Mundial.

