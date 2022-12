"Danças? Não tenho problemas com isso, faz parte da cultura brasileira"

Dança do Brasil diante da Coreia do Sul

Declarações de Dejan Lovren, central da Croácia, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Brasil, na sexta-feira (15h00), relativo aos quartos de final do Mundial'2022.

Brasil: "O nosso objetivo é tentar travar toda a equipa. Claro que o Brasil tem muita qualidade individual, mas estamos prontos para essa batalha".

Vai considerar desrespeituoso se o Brasil marcar e dançar? "Honestamente, toda a gente pode fazer o que bem entender nos festejos. Eu não tenho problemas com isso [danças] e não acho que seja desrespeituoso. Os brasileiros nasceram com músicas e danças, faz parte da sua cultura.

Costuma dar-se bem com jogadores brasileiros? "Acho que tenho contactado com todos os brasileiros com quem joguei, exceto aqueles contra quem vamos jogar daqui a dois dias. Todos me desejaram boa sorte".

Josko Gvardiol tem sido associado a tubarões: "Eu tento falar com ele o máximo possível e dar-lhe feedbacks construtivos. Ele tem muita qualidade e está muito à frente do que eu era quando tinha 20 anos. Não admira que todos os clubes do Mundo estejam interessados nos seus serviços".