"Dança uma vez tudo bem, agora tantas vezes e com o treinador envolvido, é desrespeitoso"

Jogadores do Brasil festejam contra a Coreia do Sul

Roy Keane, antigo jogador do Manchester United que comenta o Mundial na televisão, não gostou da festa brasileira contra a Coreia do Sul

O Brasil marcou quatro golos à Coreia do Sul nos oitavos de final do Mundial do Catar e as celebrações dos golos, com o selecionador Tite envolvido, não caíram bem a Roy Keane, comentador para a televisão inglesa, que considerou as danças constantes desrespeitosas.

"Eu não consigo acreditar no que vejo. Nunca vi tanta dança. É como assistir ao Strictly. Eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São quatro golos e eles fazem todas as vezes. A primeira dancinha ou seja lá o que façam, tudo bem. E depois o técnico também se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom", comentou o antigo jogador do Manchester United.

Recorde-se que antes do Mundial os jogadores brasileiros já tinham avisado que tinham danças treinadas para cada golo e que a determinada altura teriam de improvisar.

