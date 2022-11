Dalic gostou da resposta croata frente ao Canadá: "Só as grandes equipas fazem isso"

Redação com Lusa

A Croácia goleou este domingo o Canadá por 4-1, assumindo a liderança partilhada do Grupo F do Mundial'2022.

Depois do empate na primeira ronda (0-0) com Marrocos, a formação croata, finalista vencida do Mundial'2018, deu um passo importante rumo aos oitavos de final e, após o jogo, Zlatko Dalic, selecionador croata, desfez-se em elogios aos seus jogadores.

"Cada um pode pensar e falar o que quiser, mas Modric, Kovacic e Brozovic são os melhores médios do mundo. Temos grandes jogadores no ataque. Colocámos Marko Livaja, que fez um excelente jogo, e Kramaric, o que posso eu dizer? Conhecemo-nos há muito tempo. Ele faz o que eu peço e foi fantástico. Tenho que dar os parabéns aos jogadores. Viemos de um resultado algo mau e souberam reagir. Só as grandes equipas fazem isso. Acreditaram e sobretudo tiveram um grande caráter", considerou.

A Croácia lidera o Grupo F do Mundial'2022 com os mesmos quatro pontos de Marrocos, que venceram hoje a Bélgica (três pontos) por 2-0.

Na derradeira jornada do grupo, que será disputada em simultâneo na quinta-feira (15h00), as duas seleções europeias vão defrontar-se, ao passo que a congénere africana defronta o Canadá.