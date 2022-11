Croácia já divulgou a convocatória para o Catar'2022: confira os eleitos

Zlatko Dalic divulgou os 26 convocados para o Mundial do Catar.

O veterano médio Luka Modric, eleito melhor futebolista mundial em 2018, encabeça a lista de 26 jogadores convocados pelo selecionador da Croácia para a fase final do Mundial'2022, que foi esta quarta-feira divulgada pela federação daquele país europeu.

Modric, de 37 anos, é o jogador com maior número de internacionalizações pela Croácia, com 154, e continua a ser um elemento essencial para o treinador Zlatko Dalic, depois de ter sido um dos responsáveis pela sensacional campanha no Mundial'2018, disputado na Rússia.

O médio do Real Madrid, que já marcou 23 golos ao serviço da Croácia, foi instrumental na primeira presença daquele país balcânico na final do Campeonato do Mundo, perdida para a França (4-2), tendo sido distinguido como o melhor futebolista do torneio.

Os médios Kovacic e Brozovic e o avançado Perisic são outros nomes sonantes entre os eleitos do selecionador da Croácia, que perdeu alguns futebolistas influentes relativamente ao Mundial'2018, com destaque para Subasic, Rakitic e Mandzukic, que terminaram as carreiras internacionais.

A Croácia integra o Grupo F do Mundial'2022, cuja fase final se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, estreando-se frente a Marrocos, em 23 de novembro, e defrontando depois o Canadá, em 27, e a Bélgica, em 1 de dezembro.

Confira os convocados:

Guarda-redes: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Ivica Ivusic (Osijek) e Ivo Grbic (Atlético de Madrid);

Defesas: Josip Stanisic (Bayern), Borna Barisic (Rangers), Josip Sutalo (Dínamo Zagreb), Dejan Lovren (Zenit), Borna Sosa (Estugarda), Josko Gvardiol (Leipzig), Domagoj Vida (AEK Atenas), Josip Juranovic (Celtic) e Martin Erlic (Sassuolo);

Médios: Lovro Majer (Rennes), Mateo Kovacic (Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Salzburgo) e Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt);

Avançados: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Livaja (Hajduk Split), Bruno Petkovic (Dínamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna) e Mislav Orsic (Dínamo Zagreb).