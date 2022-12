Croácia imita Suécia em 1938: na semifinal só com uma vitória

A Croácia qualificou-se para as meias finais do Mundial do Catar com um triunfo no tempo regulamentar e quatro empates

A Croácia igualou um feito da Suécia que remontava a 1938: chegar a uma semifinal do Mundial com apenas uma vitória no tempo regulamentar. Refira-se que nas meias-finais a Croácia vai defrontar a Argentina.

Os croatas eliminaram o Brasil nos quartos de final da prova, nos penáltis, tal como havia sucedido nos oitavos de final contra o Japão. Antes, a Croácia empatou na fase de grupos com Marrocos e Bélgica, batendo apenas o Canadá.

Em 1938, a Suécia chegou às meias com apenas uma partida disputada. A prova começou nos oitavos, mas não se disputou a partida contra a Áustria e os suecos passaram diretamente aos quartos de final, onde bateram Cuba por 8-0. Na semifinal perderam contra a Hungria, por 5-1 e na disputa do jogo pelo terceiro lugar perderam contra o Brasil, por 4-2.