Croácia goleia e arreda Canadá do Mundial'2022

Reação da equipa dos balcãs ditou o segundo afastamento na fase de grupos depois do organizador. Davies marcou primeiro, mas bis de Kramaric e golos de Livaja e Majer viraram o encontro (4-1).

A Croácia chegará ao jogo decisivo do Grupo F com a Bélgica a precisar apenas de um empate, pois entrará com os mesmos pontos (4) do que Marrocos e com mais um do que a Bélgica, tudo graças à vitória por 4-1 ante o Canada. Diante da seleção norte-americana, seleção que esteve pela segunda vez num Mundial, os vice-campeões do mundo abanaram cedo, pelo golo de cabeça de Alphonso Davies, aos dois minutos.

Foi o primeiro golo de sempre na prova para a seleção e a mudança de cinco defesas para um 4x4x2 surpreendeu, evidentemente, os croatas. A partir dos 20 minutos a superioridade numérica no meio-campo fez diferença e o 4x3x3 dos europeus começou a ter Kovacic a desenhar lances sucessivos de perigo. Livaja viu dois remates defendidos, mas Kramaric, aos 37", igualaria. Aos 44", Livaja, longe de ser um artilheiro consensual no país, calou a crítica com um remate potente fora da área, carimbando a cambalhota no marcador, já quando Eustáquio, do FC Porto, estava limitado fisicamente.

O médio saiu lesionado ao intervalo e Steven Vitória, do Chaves, desesperava com a pouca ajuda dos extremos aos laterais e de como o meio-campo canadiano não tapava os caminhos a Modric, Brozovic ou Kovacic. À exceção da defesa apertada de Livakovic a remate de David (56") e dos últimos solavancos já nos descontos não mais o Canadá ameaçou. Kramaric viria, cinco anos depois, a bisar pela sua seleção, podendo agradecer novamente a Perisic, com novo passe açucarado.

O golo trancou a vitória aos 70", permitindo que Dalic substituísse Perisic, Modric e Kovacic para, na derradeira batalha, a Croácia garantir os oitavos de final. O quarto golo colocou a Croácia como líder do grupo, por vantagem no score entre marcados e sofridos. Majer, aos 90"+4", encostou após um erro técnico do central Miller, já quando Steven Vitória estava na área à procura de diminuir a desvantagem. Com a segunda derrota, o Canadá está fora do Mundial"2022. É a segunda equipa arredada dos oitavos, sucedendo ao Catar, organizador da prova e presente no Grupo A.