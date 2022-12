Croácia bate Japão nos penáltis e qualifica-se para os quartos do Mundial'2022

Redação com Lusa

Após empate 1-1 ao fim de 120 minutos, o guarda-redes croata Dominik Livakovic defendeu três cobranças nipónicas.

A Croácia qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final do Mundial de 2022, ao vencer o Japão por 3-1 no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no quinto jogo dos oitavos, em Al Wakrah.

No tempo regulamentar, o ex-Marítimo Daizen Maeda adiantou os nipónicos, aos 43 minutos, mas os vice-campeões em título empataram aos 55, por Ivan Perisic, e, na lotaria, o guarda-redes Dominik Livakovic fez três defesas.

Nos quartos de final, num jogo marcado para sexta-feira, em Doha, pelas 15h00 (em Lisboa), a Croácia vai defrontar o vencedor do embate entre o pentacampeão Brasil e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, que se defrontam ainda hoje (19h00).