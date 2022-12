Croácia-Argentina seria especial para Maradona. Saiba porquê

Suker, croata, e o seu amigo e ex-colega no Sevilha, Maradona, argentino

Falecido craque argentino tinha raízes croatas, de Praputnjak, e chegou a ir à procura de familiares

A história é pouco conhecida e foi recordada pelo jornal argentino Olé, para lançar o Argentina-Croácia desta terça-feira, a contar para a primeira semifinal do Mundial do Catar. O que liga os dois países? Surpreendentemente Diego Maradona, cujas raízes são de origem croata.

Maradona tinha sangue dos balcãs e chegou a procurar familiares após uma visita a Novi Vinodolski, na Croácia, num jogo solidário disputado em 2005 ao lado de figuras como Suker e Boban e ainda os antigos tenistas Ivanisevic e McEnroe. "Dizem que os meus antepassados viveram aqui perto, vim ver se me deixaram alguma herança", gracejou na altura Maradona.

Em 1847 nasceu Matej Karolic, em Paputnjak. Este rumou 25 anos depois à Argentina (na altura as migrações para países sul-americanos eram muito comuns), onde mudou de nome para Mateo Cariolich. Em 1875 casou com Trinidad Ferreyra, uma argentina, e a sua filha menor, de oito rebentos, foi Salvadora. Salvadora casou com Atanasio e em 1929 tiveram uma filha chamada Dalma Salvadora Franco, conhecida como "Doña Tota", a mãe de Maradona, nascido em 1960 em Villa Fiorito, Buenos Aires.