A Croácia está a defrontar o Canadá, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Mundial'2022. Aos 36 minutos, já depois de a formação da América do Norte ter inaugurado o marcador, Andrej Kramaric empatou a partida e, aos 44', Marko Livaja assinalou a reviravolta, colocando os croatas na frente.

Veja os dois golos croatas: