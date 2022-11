"Cristiano Ronaldo? Preocupa-me defrontar amanhã Suárez, Darwin, Coates..."

Declarações de Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, em conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com o Uruguai (quinta-feira, 13h00).

A seleção da Coreia do Sul, comandada pelo português Paulo Bento, estreia-se na quinta-feira no Mundial'2022, diante do Uruguai (13h00), no primeiro jogo do grupo H, que tem também Portugal e Gana.

Em conferência de Imprensa de antevisão ao duelo, o treinador português foi questionado por O JOGO sobre se, depois de se ter tornado oficial a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, o preocupa defrontar o internacional português absolutamente focado no Mundial'2022.

Paulo Bento foi muito objetivo: o foco é o Uruguai. "Muito sinceramente, preocupa-me defrontar amanhã Suárez, Darwin, Valverde, Bentancur, Godín, Coates, Araujo, Torreira, Vecino, todos esses... De Arrascaeta, que tive o prazer de trabalhar... Giménez... Esses todos... Depois, decididamente, os jogadores do Gana e, depois, provavelmente, os jogadores portugueses. Aí poderemos falar sobre ele", afirmou.