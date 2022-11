Craque da Roma de fora do Mundial'2022: perceba porquê

Gareth Southgate deixou Tammy Abraham, craque da Roma de José Mourinho, fora da convocatória para o Mundial. O selecionador, em conferência de Imprensa, explicou as razões.

Ausência de Tammy Abraham, da Roma: "O Tammy [Abraham] teve uma fase sem golos no momento errado. Não é por estarmos a três ou quatro semanas da final, mas estamos a 10 dias do primeiro jogo, então a forma pode ser mais importante. Estamos a olhar para a forma dos jogadores nos clubes, mas só vamos saber o que podem fazer quando os virmos cara a cara, nos treinos. Mesmo tendo uma visão do jogador no clube, não temos uma imagem completa dele. Temos de trabalhar com eles e ver como treinam em conjunto."

Inclusão de James Maddison, do Leicester: "Está a jogar muito bem, é um bom jogador. Sempre dissemos que ele é bom jogador. Conquistou o direito [de ir ao Mundial'2022]. Pode dar-nos algo diferente dos restantes médios ofensivos que temos. Em determinados momentos, houve conversas, debates sobre o James, setembro foi momento de debate, mas ele está a jogar bem."

Equilíbrio: "Queríamos assegurar que temos o equilíbrio certo no plantel. Com esta idade e nos dias de hoje, penso que o grupo é o mais importante. Queremos ter opções diferentes, para momentos de jogos diferentes e fases durante o torneio."