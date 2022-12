Courtois e a saída de Roberto Martínez: "Foram seis anos muito bonitos"

Guardião reagiu à saída do selecionador, que entrou em 2016 e que levou os belgas ao topo do ranking mundial da FIFA

O ambiente, de acordo com a imprensa internacional, aqueceu dentro da seleção belga, mas nem por isso, no momento da eliminação, faltou memória a Thibaut Courtois. O dono da baliza dos diabos vermelhos agradeceu o contributo de Roberto Martínez, que confirmou a sua saída do comando técnico.

"Foram seis anos muito bonitos com Roberto Martínez. Só lhe podemos agradecer", afirmou, no final do encontro com a Croácia, que terminou empatado sem golos.