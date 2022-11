Courtois após defender penálti: "Sabia que rematava para aquele lado"

Declarações de Thibaut Courtois, guarda-redes da Bélgica, após o triunfo sobre o Canadá (1-0) na estreia no Grupo F

Análise: "Os primeiros jogos de um Mundial costumam ser difíceis e tensos. Vejam-se os casos da Alemanha [que perdeu hoje com o Japão, para o grupo E] e da Argentina [que perdeu com a Arábia Saudita, na terça-feira, para o grupo C]. O nosso grupo tem quatro boas equipas e estamos na liderança. Com uma vitória no próximo jogo [frente a Marrocos, no domingo], apuramo-nos para os oitavos de final."

Início: "Fomos surpreendidos pela pressão do Canadá. Não imaginávamos que iam pressionar tanto. Mostraram velocidade, força e técnica para nos incomodarem."

Penálti defendido: "Eu sabia que o [Alphonso] Davies costuma rematar para a direita [do guarda-redes]. Optei por esse lado. É a primeira vez que defendo um penálti na seleção".