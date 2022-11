Costa Rica cancela amigável com o Iraque por causa dos passaportes

País do Médio oriente queria colocar selo nos passaportes, mas o acordo previa que isso não acontecesse. Tal pode impedir viajar a vários destinos por motivos de segurança internacional e política

A Costa Rica tinha previsto para esta quinta-feira um desafio amigável contra o Iraque, o último para preparar o Mundial do Catar, mas teve de cancelar o encontro à última hora por motivos burocráticos.

É que alegadamente estava combinado que os passaportes da comitiva da Costa Rica não seriam carimbados, mas ao entrar no país do Médio Oriente, as autoridades locais não respeitaram o acordo e pretendiam carimbar os passaportes.

Refira-se que o objetivo da Costa Rica era que ninguém ficasse privado de viagens futuras a outros destinos por causa de ter o selo do Iraque no passaporte, por motivos de segurança internacional e política. No último defeso, recorde-se que Xavi, treinador do Barcelona, quando os catalães viajaram para os Estados Unidos na pré-temporada ficou impedido de seguir com a equipa por causa dos selos no passaporte.

A Costa Rica está no Grupo E, com Espanha, Japão e Alemanha.