Coreia do Sul sofre com a lesão de Son e Mbemba paga as favas

A figura de um dos rivais de Portugal vai ser operada à face e tem a presença no Catar em sério risco.

Adversária de Portugal na terceira e derradeira jornada do Grupo H do Mundial"2022, a Coreia do Sul está em suspenso face à lesão que colocou Son Heung-min em sério risco de falhar a viagem ao Catar. Figura da equipa comandada por Paulo Bento, o avançado do Tottenham sofreu uma fratura na face no duelo da Champions com o Marselha e será alvo de uma intervenção cirúrgica para debelar o problema.

O clube londrino não adiantou o tempo de paragem de Son, mas a Imprensa inglesa garante que este não deve jogar até à pausa para Mundial.

A notícia caiu como uma bomba na Coreia do Sul e o staff da seleção já entrou em contacto com o departamento médico do Tottenham para aferir a extensão da lesão. De acordo com a Imprensa sul-coreana, uma das hipóteses colocadas em cima da mesa passa pelo avançado utilizar uma máscara protetora durante o Mundial, mas tudo dependerá da dimensão do inchaço na zona afetada.



Mbemba paga as favas

A lesão de Son ocorreu aos 29" do Marselha-Tottenham, após o internacional sul-coreano ter sido atingido no rosto pelo cotovelo de Mbemba. Apontado como o responsável pela possível ausência do avançado do Mundial, o ex-central do FC Porto foi bombardeado com insultos dos adeptos sul-coreanos nas redes sociais. Alguns deles pediram-lhe para ser "mais correto", mas outros reduziram os seus comentários ao puro insulto.