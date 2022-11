Coreia do Sul perde com Gana e Paulo Bento está "obrigado" a "trair" a pátria

Derrota frente ao Gana (2-3) obriga a Coreia do Sul a vencer Portugal na última jornada. E mesmo assim pode não chegar, dependendo dos resultados dos outros jogos no grupo

Paulo Bento ainda chegou a sonhar durante a segunda parte do jogo desta segunda-feira frente ao Gana, mas a equipa africana foi a última a concretizar, acabando por vencer por 3-2 esta partida relativa à segunda jornada do grupo H, o mesmo de Portugal.

Os jogos têm duas partes, mas este teve três. A primeira com supremacia do Gana, que chegou ao intervalo a vencer por 2-0, após golos de Salisu (24') e de Kudus (3'). O primeiro foi rodeado de forte polémica porque a bola bateu numa mão de Andre Ayew antes do remate fatal. As novas leis, no entanto, só anulam o golo se a mão (casual) for do autor do golo.

Na segunda metade a Coreia do Sul conseguiu igualar graças a um bis de Cho Gue-Sun (8' e 61'), mas Kudus bisou aos 68'. Jogo de grande emoção, com incerteza permanente no resultado.