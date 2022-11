Coreia do Sul impôs-se a Portugal no único duelo, há 20 anos

Esse encontro com os sul-coreanos originou ainda o fim da carreira de alguns jogadores na seleção nacional, como Jorge Costa, Paulo Sousa, Abel Xavier, Paulo Bento, Pedro Barbosa e João Vieira Pinto.

Portugal, já apurado para os oitavos de final, e Coreia do Sul voltam a defrontar-se 20 anos depois do único duelo entre ambos e que redundou na eliminação lusa do primeiro Mundial de futebol realizado na Ásia.

Tal como sucedeu em 2002, a partida entre as duas seleções vai decorrer na última jornada da fase de grupos, agora no Catar, sendo que a equipa das quinas já carimbou a passagem à próxima fase, ao contrário dos sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, que não dependem apenas de si para seguir em frente.

De resto, a conjuntura é bem diferente da do Mundial'2002, em que a Coreia do Sul foi anfitriã juntamente com o Japão e, à entrada para a última jornada do Grupo D, lutava com Portugal e Estados Unidos pela qualificação para os oitavos.

A formação então comandada por António Oliveira, e que tinha a sua base na geração de ouro - com nomes como os de Luís Figo, Rui Costa, Fernando Couto, Jorge Costa, Vítor Baía ou João Vieira Pinto, reforçados com Sérgio Conceição, Pauleta ou o próprio Paulo Bento -, vinha de derrota com os Estados Unidos (2-3) e uma goleada à Polónia (4-0), precisando de vencer ou de empatar e esperar que a Polónia, já eliminada, batesse os norte-americanos.

Em 14 de junho de 2002, tudo se conjugava para que tal cenário se consumasse, uma vez que, aos cinco minutos, a Polónia já vencia por 2-0 os Estados Unidos, em Daejeon, só que tudo se começou a "desmoronar" ainda antes da meia hora, quando "JVP" foi expulso com cartão vermelho direto, deixando a equipa das quinas com menos um elemento.

O nulo (0-0) que se registava ao intervalo em Incheon ainda alimentava as esperanças lusas, que sofreram novo golpe com a expulsão de Beto e terminaram, pouco depois, com o único golo do encontro, assinado por Park Ji-Sung (1-0), que, assim, garantiu o triunfo e a qualificação dos asiáticos, a par dos Estados Unidos.

Considerado como um dos favoritos a lutar pelo título mundial, face aos valores futebolísticos de que dispunha, Portugal despediu-se da competição sem honra nem glória e a consequência direta foi uma profunda remodelação na formação lusa, desde logo com a saída de António Oliveira do comando e a entrada do brasileiro Luiz Felipe Scolari.

Esse encontro com os sul-coreanos originou ainda o fim da carreira de alguns jogadores na seleção nacional, como Jorge Costa, Paulo Sousa, Abel Xavier, Paulo Bento, Pedro Barbosa e João Vieira Pinto, sendo que este último, que agora exerce o cargo de diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi suspenso pela FIFA por seis meses - a pena seria reduzida para quatro - na sequência da agressão ao árbitro argentino Ángel Sánchez, aquando da expulsão.

Portugal e Coreia do Sul jogam na sexta-feira, a partir das 18h00 locais (15h:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha.