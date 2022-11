Convocatória da França causou um desgosto e até a reportagem foi cancelada

Jonathan Clauss, jogador do Marselha

Jonathan Clauss, jogador do Marselha, contava com uma chamada, mas acabou por ver o nome fora da lista de Didier Deschamps.

As convocatórias para a fase final do Mundial proporcionam momentos de grande alegria nos jogadores eleitos, mas também grandes desilusões em quem não vê o nome na lista. Em França, a imprensa local dá grande destaque ao desgosto sofrido por Jonathan Clauss.

Seis vezes internacional, o lateral, jogador do Marselha que defrontou o Sporting na Champions, tinha grandes esperanças de marcar presença no Catar, tendo visto as expectativas defraudadas.

A RMC Sport fala de "um grande deceção" para um jogador que, ainda há poucas temporadas, jogava nos escalões secundários de França. Segundo algumas informações, estaria até prevista uma reportagem com o momento da convocatória, algo que acabou por ser cancelado face às dúvidas que começaram a surgir sobre a eventual presença na lista.

Clauss, 30 anos, cumpre a primeira época no Marselha, tendo feito, até ao momento, 19 jogos, um golo e seis assistências. Na temporada passada alinhou no Lens.