Minuto 39: Marca a Argentina! Julián Álvarez faz o 2-0! Após um canto da Croácia, a Argentina saiu rápido e Julián pegou na bola antes da linha do meio-campo, depois já na área rival ganhou dois ressaltos e com a bola a saltitar desviou de Livakovic sendo premiado pela insistência e por não desistir do lance.