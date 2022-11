Conte causa alarme na seleção inglesa com esta declaração sobre Kane

Treinador do Tottenham afirma que o avançado está cansado e dá um exemplo ocorrido num treino.

Uma das figuras da seleção inglesa, Harry Kane não atravessa o melhor momento em termos físicos. Disso mesmo deu conta Antonio Conte, treinador do Tottenham, que falou do cansaço que afeta o goleador.

"Ele está muito, muito cansado. Ontem [anteontem] fizemos uma sessão de treino ligeira e a dada altura ele teve de parar para recuperar a energia", afirmou.

Kane, avançado de 29 anos, leva 21 jogos disputados pelos spurs esta temporada, com 12 golos apontados e três assistências. Está na lista final de Gareth Southgate para o Mundial do Catar, no qual a Inglaterra terá como adversários, no Grupo B, País de Gales, Irão e Estados Unidos.