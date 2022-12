CONMEBOL de novo em mínimos: só duas seleções nos oitavos

Apenas a Argentina e o Brasil se qualificaram para a fase a eliminar

Pela terceira vez na história, a CONMEBOL terá apenas dois representantes nos oitavos de final de um Mundial, desde que os oitavos foram introduzidos na prova, em 1986: Argentina e Brasil.

A mesma dupla também representou a América do Sul no Mundial de 1994 e em 2002 foram Paraguai e Brasil a chegar à fase do mata-mata.

No Catar, já ficaram pelo caminho o Equador e o Uruguai, sendo que o Peru falhou o acesso, no play-off, ao perder com a Austrália.

A Europa, mesmo com a eliminação da poderosa Alemanha e com a ausência da histórica Itália, está em maioria nos oitavos: Portugal, Espanha, França, Suíça, Croácia, Polónia, Países Baixos e Inglaterra.

Ásia e África têm dois representantes (Coreia do Sul e Japão; Marrocos e Senegal), a Oceania um (Austrália) e a América do Norte um (Estados Unidos).