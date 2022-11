Pat Nevin, antigo internacional escocês, não poupou nas críticas ao desempenho do capitão galês frente ao Irão, dizendo que "não teve qualquer impacto e nem tentou passar por um único adversário".

O Irão venceu esta sexta-feira o País de Gales por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo B do Mundial'2022, um resultado que deixa os galeses com um pé fora da competição, uma vez que já não dependem apenas de si mesmos para passaram aos oitavos de final.

Ora, em reação à partida, o antigo internacional galês James Collins admitiu que Gareth Bale, capitão e estrela maior do País de Gales, "não tem estado ao nível esperado".

"Não podemos continuar a depender de Bale para nos salvar de problemas com algo mágico ou um golo do outro mundo. Ele sabe que não tem feito exibições com o mesmo nível a que estamos habituados, esperamos mais dele", lamentou, em declarações à BBC Radio 5.

Leia também Seleção Ronaldo reconfortou Diogo Costa após sobressalto: "Ganhámos, não tem mal" No último lance da vitória de Portugal diante do Gana (3-2), Diogo Costa quase permitiu o golo do empate ao não se aperceber que tinha um adversário atrás de si numa reposição de bola.

Já Pat Nevin, antigo internacional escocês, foi mais longe nas críticas ao antigo extremo do Tottenham e Real Madrid e que atualmente veste as cores do Los Angeles, na Liga dos Estados Unidos (MLS).

"Se o seu nome não fosse Gareth Bale, ele teria sido substituído durante o jogo e não jogaria o próximo. Ele não teve qualquer impacto e nem tentou passar por um único adversário. Conhecemos o "Conhecemos o Bale de antigamente e ele não pareceu a mesma pessoa", rematou.

O outro jogo do grupo B do Mundial'2022 vai ser disputado às 19h00 e será determinante para o futuro do País do Gales na prova.