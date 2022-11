Confirmado: Tecatito Corona descartado pelo México para o Mundial

Extremo ex-FC Porto sofreu fratura do perónio e rotura de ligamentos no tornozelo em agosto. Federação mexicana comunicou que recuperação não foi suficientemente rápida. Há dias juntou-se Raúl Jiménez à seleção

O México esperou por Tecatito Corona com esperança que pudesse recuperar a tempo para ir ao Mundial do Catar, mas quase três meses depois de este se lesionar, finalmente, deu o braço a torcer e anunciou num comunicado a desistência e resignação de ter de ir ao grande certame sem o extremo do Sevilha que passou pelo Fc Porto.

A 18 de agosto Corona sofreu uma fratura do perónio e rotura de ligamentos no tornozelo, pelo que imediatamente se considerou extremamente difícil poder contar com o jogador.

Esta terça-feira o selecionador, Gerardo Martino, oficialmente desistiu. "Continuaremos pendentes da sua evolução e esperamos que tenham um bem sucedido e rápido regresso aos relvados", lê-se na nota da federação mexicana. Segundo disse há dias Sampaoli, Tecatito poderá voltar aos treinos nos primeiros dias de dezembro, já durante o Mundial.

O México já trabalha em espanha, em Girona, e espera completar o grupo com os jogadores que atuam na Europa, que só são liberados pelos seus clubes no fim de semana. Depois disso, Martino fará os cortes finais na lista.

Quem se juntou há dias à seleção mexicana foi o avançado Raúl Jiménez, ex-Benfica, que também está em dúvida. Não joga nos Wolves desde final de agosto devido a uma pubalgia e procura a melhor forma.

O México está no Grupo C do Mundial do Catar, com Argentina, Arábia Saudita e Polónia.

