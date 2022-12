Confirmado: Neymar vai ser titular frente à Coreia do Sul

Depois de ter sofrido uma lesão no tornozelo que o afastou das últimas duas jornadas da fase de grupos, o extremo brasileiro vai jogar de início nos oitavos de final do Mundial'2022.

Era um regresso esperado, mas que agora se confirma. Neymar vai ser titular pelo Brasil frente à Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, no jogo dos oitavos de final do Mundial'2022 que arranca às 19h00.

Tite, selecionador do Brasil, já havia dito em conferência de imprensa que o extremo canarinho estaria disponível para jogar, mas alertou que só o último treino da equipa iria ditar se iria ser titular.

Neymar falhou os últimos dois jogos do Brasil na fase de grupos do Mundial, diante da Suíça (vitória por 1-0) e Camarões (derrota pelo mesmo resultado), após ter sofrido uma lesão no tornozelo na ronda inaugural, frente à Sérvia (triunfo por 2-0).

Onze do Brasil: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar; Raphinha, Vinícius Júnior, Richarlison.

Onze da Coreia do Sul: Seung-Gyu; Jin-Su, Kim Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan; Young-Gwon, Hwang Inbeom, Jae-Sung; Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung, Son.