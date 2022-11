Confiança reina em Espanha: "Coletivamente, não vejo ninguém melhor"

Rodri destacou individualidades dos adversários, mas elogiou a prestação coletiva da sua seleção, que lidera o grupo onde está inserido à partida para a última jornada

Rodri é mais uma voz dentro da seleção espanhola a demonstrar confiança no trabalho que está a ser feito até ao momento, no Catar. Para o médio do Manchester City, La Roja é o coletivo mais forte do Mundial, até ao momento.

"Há equipas com grandes individualidades, não há como negar, que talvez ganhem jogos por causa dessas circunstâncias, mas, coletivamente, não vejo ninguém melhor do que Espanha. Talvez a mais próxima seja a Alemanha. Se conseguirmos competir contra a Alemanha e já o demonstrámos, podemos competir contra qualquer seleção", explicou, em entrevista ao AS.

Recorde-se que, já depois do encontro com a Alemanha, Luis Enrique referiu, num dos seus streamings feitos a partir do Catar, que não havia, até ao momento, futebolisticamente falando, seleção mais forte do que a Espanha.