Comprou 18 mil camisolas de "Inglaterra campeã do mundo": "Agora não sei o que fazer"

Empresa inglesa enfrenta grandes prejuízos

Uma empresa inglesa está perante grande prejuízo depois de ter comprado 18 mil camisolas alusivas à conquista do Mundial por parte da Inglaterra, algo que já não vai acontecer, pois os britânicos foram eliminados nos quartos de final pela França.

A compra das camisolas foi precisamente um ato de fé e confiança antes da partida com os gauleses.

A empresa em questão é a Wholesale Clearance UK e o seu diretor geral, Karl Baxter, justificou o investimento: "Estava impressionado com o futebol da Inglaterra neste Mundial e quando um vendedor me ofereceu as camisolas não pude dizer que não. Estava convencido de que a Inglaterra ia ser campeã do mundo".

"Mas agora fiquei com 18 mil camisolas que dizem que fomos campeões do mundo e não sei o que fazer. Peço aos adeptos que comprem, será um pedaço de história e um recordatório do bem que jogámos neste Mundial. Não ganharam, mas são os vencedores aos meus olhos", juntou.

As camisolas iam ser postas à venda por 35 euros e agora foram colocadas no mercado por 12 euros.

Its coming Home England Shirts!https://t.co/cyu93V4Uz7 - Wholesale Clearance (@WholesaleClear) December 9, 2022