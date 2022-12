Coman, que falhou um penálti na final, alvo de insultos racistas

Bayern mostrou-se solidário com o atacante francês. Situação da final do passado Euro, com Saka, Sancho e Rashford

É uma situação lamentável e que, infelizmente, voltou a acontecer depois de um jogo importante. Kingsley Coman, que falhou uma das grandes penalidades no desempate final contra a Argentina, foi alvo de insultos racistas.

"O Bayern condena de forma categórica os ataques racistas de que foi alvo Kingsley Coman! A família do Bayern está do teu lado, querido Kingsley. O racismo não tem lugar no futebol e na nossa sociedade", escreveu o clube bávaro, nas suas redes sociais, mostrando-se ao lado do seu atleta.

Na final do último Euro, os jogadores da Inglaterra que também falharam as grandes penalidades no desempate, Saka, Marcus Rashford e Jadon Sancho, no caso, foram alvo de insultos racistas.