Coates e Ugarte pré-convocados para o Mundial do Catar

Lista de 55 jogadores tornada pública pela federação uruguaia. Dupla do Sporting entra habitualmente nas contas e nas convocatórias finais de Diego Alonso

Sebastián Coates e Manuel Ugarte, jogadores do Sporting, foram pré convocados por Diego Alonso, selecionador do Uruguai, para o Mundial do Catar.

A dupla faz parte da lista de 55 elementos tornada pública pela federação uruguaia, nesta sexta-feira.