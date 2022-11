Coates após derrota com Portugal: "Os jogadores de grande nível fizeram a diferença"

Declarações de Sebastián Coates, central uruguaio do Sporting, após o Portugal-Uruguai (2-0), partida relativa à segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022.

Derrota: "Não aproveitámos as oportunidades que tivemos. Essa foi, talvez, a diferença do jogo".

Portugal: "Portugal é uma grande equipa, com muitos jogadores de grande nível. Também fizeram a diferença, e nós não capitalizámos as oportunidades. Aquele cruzamento deu em golo...".

Falou com antigos colegas do Sporting? "Pessoalmente, não gosto muito de falar antes do jogo, mas falei com o Bruno Fernandes, o Matheus Nunes, o Nuno Mendes".