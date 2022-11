Coates acelera na corrida ao onze titular do Uruguai

Diego Alonso está inclinado a apostar no central leonino em detrimento de Godín, que soma apenas dois jogos desde agosto. Lugar ao lado de Giménez no eixo da defesa está vago pela lesão de Araújo e Seba parte em vantagem pelo ritmo que traz. No ataque, Darwin pode quebrar a parceria de 14 anos entre Suárez e Cavani.

Com estreia marcada para a próxima quinta-feira, diante da Coreia do Sul de Paulo Bento, o Uruguai voltou ontem a trabalhar na tranquilidade do quartel-general de Al Ersal, mas nem os painéis que separam o relvado das ruas foram suficientes para Diego Alonso guardar o seu onze a sete chaves. De acordo com a Imprensa uruguaia, a principal dúvida reside no parceiro de Giménez (Atlético de Madrid) no eixo da defesa e o selecionador estará inclinado a entregar a titularidade a Coates.

Durante a concentração, o capitão do Sporting tem impressionado Alonso e o ritmo que traz do futebol português é apontado como decisivo na batalha pelo lugar que devia ser de Araújo, ainda a recuperar de lesão e apontado, apenas, à fase a eliminar ao abrigo de um alegado acordo celebrado entre a federação uruguaia com o Barcelona. O principal concorrente de Coates ao lugar é Godín, mas este só fez dois jogos desde agosto e a sua utilização é considerada um risco.

No ataque também haverá espaço para outro jogador com ligação ao futebol português. Contratado no verão pelo Liverpool ao Benfica a troco de 75 M€ - aos quais já se somaram outros 5 M€ em objetivos -, Darwin tem sido testado ao lado de Suárez e será o responsável por quebrar a parceria deste com Cavani, os dois homens naturais de Salto que partilham o ataque da celeste há 14 anos. No meio-campo, Vecino, Valvedede, Bentancur e De Arrascaeta devem formar um losango sem espaço para Ugarte (Sporting).