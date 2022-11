CNN avança que famílias dos jogadores do Irão foram ameaçadas com prisão e tortura

De acordo com uma "fonte que acompanha atentamente as forças de segurança iranianas que estão no Catar", dezenas de agentes do IRGC - divisão das forças armadas do Irão - foram colocados no país anfitrião do Mundial'2022 para acompanharem os jogadores da seleção orientada por Carlos Queiroz.

Sam Kiley, jornalista norte-americano da CNN, avança esta segunda-feira que as famílias dos jogadores da seleção do Irão foram ameaçadas com prisão e tortura caso os atletas não se "comportem" frente aos Estados Unidos, na terceira jornada do Grupo B do Mundial'2022.

O jornalista cita uma "fonte que acompanha atentamente as forças de segurança iranianas que estão no Catar" e, de acordo com a mesma, dezenas de agentes do IRGC - divisão das forças armadas do Irão - foram colocados no país anfitrião do Mundial para acompanharem os jogadores da seleção orientada por Carlos Queiroz.

É ainda referido que os jogadores iranianos, entre os quais Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, "estão proibidos de conviverem fora do grupo ou encontrarem-se com estrangeiros".

O Irão, atual segundo classificado do Grupo B do Mundial, joga na terça-feira (19h00) com os Estados Unidos, terceiros, numa partida que irá definir quem passará aos oitavos de final.