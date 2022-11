Claque do Sporting protesta na Cidade do Futebol

O grupo remeteu ainda uma carta a Fernando Gomes, presidente da FPF

A claque do Sporting Torcida Verde terá levado a cabo uma ação de protesto na Cidade do Futebol, em forma de homenagem aos trabalhadores que morreram na construção dos estádios e restantes infraestruturas do Mundial do Catar.

O grupo remeteu ainda uma carta a Fernando Gomes, presidente da FPF, criticando o "silêncio esmagador" quanto à defesa dos direitos humanos.

Carta na íntegra

"Exmos. Representantes da FPF

Desde 1984, na Torcida Verde, aprendemos a cultivar o apoio à seleção de todos nós.

Como deve ser do vosso conhecimento, até à época 2004/2005 apoiámos a seleção nacional por todo o lado, sempre pelos nossos próprios meios.

Dos vários estádios pela Europa fora até à Coreia do Sul em 2002.

"Apoiar a seleção de todos NÓS" foi um conceito que desde 1984 vivemos e acreditamos!

"Seleção de todos nós", também dos adeptos.

Não apenas dos agentes dos jogadores, dos comissionistas, das televisões, dos patrocinadores.

Obviamente que compreendemos quão imperiosa é a participação da seleção no infame Catar 2022, com os interesses em jogo.

Não pretendemos alimentar a falsa questão da "não participação da seleção" no Catar 2022.

Na realidade, essa questão deixou de o ser com a compra do Mundial"2022 pelo estado do Catar, sem que ao longo de todos estes anos alguém da comunidade futebolística ou de quaisquer outros setores da sociedade portuguesa colocasse em dúvida a participação da seleção de Portugal.

Mas, sinceramente, esperávamos que a FPF pudesse ser sensível perante as problemáticas que se abateram sobre a realização do Catar 2022.

Foi com essa esperança que no princípio de 2021 a Torcida Verde enviou um email à FPF, que pretendeu alertar para a inenarrável problemática que envolve o Mundial Catar 2022.

Nesse email, não ousámos sugerir que a FPF tomasse ações similares às suas congéneres da Noruega, da Alemanha ou Dinamarca, por exemplo, as quais denunciaram as atrocidades presentes na construção das infraestruturas do Catar 2022, desde as primeiras jornadas da fase de qualificação, ainda em 2020.

Da FPF obtivemos um confortável silêncio como resposta.

Em março 2021 publicamos um manifesto sobre o Catar 2022 e também duas cartas abertas ao capitão e selecionador nacional.

Independentemente dos nossos reiterados "alertas" desde o início de 2021, constatamos que, até ao momento, não surgiu da FPF nenhuma tomada de posição oficial em relação aos milhares de trabalhadores mortos na construção do Catar 2022, nem tão-pouco aos atropelos aos direitos humanos que estão dramaticamente institucionalizados naquele país.

Neste contexto, seria muita ousadia esperar que a FPF se associasse a outras federações congéneres para a realização de ações de denúncia dos atropelos aos direitos humanos, como aconteceu há poucos dias com as seleções da Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, País de Gales e Holanda.

A "ousadia" da federação alemã foi mais longe ao processar a FIFA, por esta interditar aos futebolistas o uso da braçadeira com as cores do arco-íris!

Esta passividade da FPF talvez possa ser explicada como estratégia para conseguir a coorganização do Mundial 2030 com a Espanha. Talvez...

Independentemente de se poder tratar de um frio exercício de calculismo, o silêncio de estimação cultivado pela FPF em relação a temas que a federação de futebol tão ardentemente divulga em elaboradas campanhas de "marketing" descredibiliza a bondade da natureza de tais ações.

Como acreditar na bondade de ações da propaganda da FPF que defendem a igualdade de género ou outras que apelam ao combate sobre os preconceitos quando para além da "inevitável" participação numa competição num país que criminaliza, por exemplo, a homossexualidade com pena de prisão até 9 anos... se refugiam num silêncio esmagador?!

Infelizmente temos de considerar que a (não) posição da FPF alimenta um conceito cada vez mais presente: este é o mundial da HIPOCRISIA!

Por tudo isto, deixámos-vos uma caixa que pretende fazer um tributo aos milhares de trabalhadores caídos na construção do Catar 2022.

Nessa caixa simbolicamente estão depositadas cerca de 7.000 imagens com que prestamos a nossa homenagem àqueles que, ainda que caídos, tornaram possível que futebolistas, dirigentes, adeptos, jornalistas e políticos possam sonhar com vitórias.

Ainda que todos esses sonhos custassem o sangue e suor de outros adeptos de futebol, como nós!

"CATAR2022 HYPOCRISY!"

Torcida Verde 1984"