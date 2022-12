Declarações de Walid Regragui, selecionador de Marrocos, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com França, na quarta-feira (19h00), relativo às meias-finais do Mundial'2022.

Meias-finais: "À medida que o torneio progride, torna-se mais complicado. Vamos jogar contra o campeão em título, que tem grandes jogadores e o melhor treinador do Mundo. Acreditamos que vamos passar e, porque não, vencer o Mundial. Não estamos cansados, quero deixar isso claro. Vamos correr".

A equipa está recuperada? "Recuperámo-nos bem, temos bons médicos e a cada dia há boas notícias. Não há ninguém descartado nem ninguém seguro. Veremos e apresentaremos a melhor equipa possível".

A evolução do futebol marroquino: "Investiu-se muito e isso foi a chave. Entendemos que tínhamos de apostar mais na formação dos nossos jovens e entendemos que era esse o caminho a seguir. A Sua Majestade entendeu isso e fez um enorme trabalho".

O seu futuro após o Mundial: "Só penso na meia-final. Vejo que as pessoas dizem que já está feito, mas quero ganhar o Mundial. Chamem-me louco, mas quero ganhar o Campeonato do Mundo e os adeptos vão-nos ajudar. Com o público, acredito que sejamos capazes. Amo o meu país, é o mais importante. Não estamos cansados, queremos fazer história e temos esta oportunidade que tão cedo não vamos voltar a ter. Os países africanos têm sido muito criticados, diziam que não éramos muito bons, e às vezes há que marcar território".