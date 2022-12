Central da França não festejou com os colegas: "Estou desolado..."

Declarações de Jules Koundé, central da França, após a vitória sobre Marrocos (2-0), em jogo das meias-finais do Mundial'2022. A final será disputada contra a Argentina no domingo (15h00).

Festa francesa: "Estou desolado, perdi tudo porque estive no controlo antidoping. Perdi o discurso e as celebrações, por isso ainda não estou na disposição certa, mas isso virá (risos). Jogar na final é um sonho tornado realidade. Marrocos causou-nos muitos problemas, eles fizeram um grande jogo, mas nós conseguimos responder ao desafio físico. Sabíamos que tínhamos de começar o jogo muito bem e o golo de Theo [Hernández] facilitou-nos a tarefa. Fomos muito compactos, na segunda parte foi mais difícil porque eles é que tinham a bola e por vezes estávamos no limite, mas fomos muito unidos. Todos fizeram um grande esforço".

Não se esperava tanto sofrimento ao nível defensivo: "Somos uma equipa que sabe sofrer. Tivemos períodos em todos os jogos [do Mundial] em que estivemos menos bem, mas nunca desistimos. Continuámos a ser muito intensos e a lutar pelo nosso colega. Eles sabem jogar, causaram-nos problemas entrelinhas, mas felizmente para nós Hugo Lloris fez algumas defesas. Tivemos um pouco de sorte".