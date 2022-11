"Catar tinha a ​​​​​​​expectativa de organizar um bom Mundial, o que está a acontecer"

Redação com Lusa

Declarações de Félix Sánchez, selecionador do Catar, após a derrota com o Senegal, por 3-1, esta sexta-feira.

Catar ficou pelo caminho na fase de grupos: "Sabemos o quão difícil é esta competição. Queríamos ir mais longe [na competição], mas sabemos qual é a nossa posição, quais são os nossos limites, porque somos um país pequeno, uma população pequena, com um campeonato pouco competitivo, ainda que tenhamos mobilizado muitos recursos. A maioria dos adversários é melhor [do que o Qatar], mas os jogadores estiveram bem. Houve momentos em que conseguiram competir com jogadores muito melhores."

Organização do torneio: "O país também tinha a ​​​​​​​expectativa de organizar uma boa competição, o que está a acontecer."