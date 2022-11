Catar teve a pior prestação de sempre de um país organizador do Mundial

A seleção orientada por Félix Sánchez não conseguiu amealhar qualquer ponto na fase de grupos e despede-se do Mundial com um saldo de golos muito negativo.

O Catar perdeu esta terça-feira por 2-0 com os Países Baixos, em jogo da terceira jornada do Grupo A do Mundial'2022, e deixou a sua marca na história do torneio, ainda que pelas piores razões.

É que a nação do Médio Oriente, orientada pelo espanhol Félix Sánchez, despediu-se do torneio com o pior registo de sempre de um país organizador - zero pontos em três jogos, um golo marcado e sete sofridos.

O Catar partiu para a terceira jornada já sem hipóteses de prosseguir para os oitavos de final do Mundial, tornando-se na segunda anfitriã de sempre a não passar da fase de grupos, depois da África do Sul, em 2010.