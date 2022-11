Catar desagradado com Portugal devido a declarações de Marcelo e Costa

Embaixador português em Doha foi chamado pelo vice-primeiro-ministro do emirado.

Segundo noticiou a TVI/CNN Portugal, o Governo do Catar ficou desagradado com declarações consideradas "hostis" de altos responsáveis portugueses, caso do Presidente da República e do primeiro-ministro, tendo chamado o embaixador luso no emirado para transmitir esse desagrado.

Paulo Pocinho ouviu do vice-primeiro-ministro do Catar que tais declarações não são aceitáveis e só não terão consequências devido à amizade histórica dos dois países.

Marcelo Rebelo de Sousa, recorde-se, afirmou que Portugal mantém "relações diplomáticas com a maioria dos Estados do mundo e a esmagadora não é democrática" e garantiu que vai falar sobre a questão dos direitos humanos quando estiver no Catar. Já António Costa disse: "Quando formos lá não vamos seguramente apoiar o regime do Catar, a violação dos direitos humanos no Catar e a discriminação das mulheres no Catar. Quando formos lá vamos apoiar a seleção nacional, a seleção de todos os portugueses, a seleção que veste a bandeira".

Além de Marcelo e Costa, também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, irá ao Catar.