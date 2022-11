Casillas indica a final ideal no Mundial e destaca quatro guarda-redes

Antigo guardião, em declarações à Marca, vê França e Brasil num escalão acima de todas as outras e ligeiramente por cima da Argentina. Espanhol quer ver o seu país na final e considera Neuer, Courtois, Alisson e Lloris os guardiões a ter debaixo de olho

Melhores guarda-redes? "Esperemos que um dos nossos guarda-redes, o que significaria que a Espanha percorreu um longo caminho. Se tiver de o analisar corretamente... Há Neuer, Courtois, Alisson, Lloris... Há bons guarda-redes."

Final ideal do Mundial: "Quem me dera que fosse um Espanha-França ou Espanha-Brasil. Se a Espanha chegasse às meias-finais, ficaria feliz, mas, se chegarem à final, ainda melhor. Vá lá, Espanha-França."

Favoritas à conquista do título: "Não considero Espanha tão favorita como a França, o Brasil ou a Argentina. Vejo o Brasil e a França acima, mas a Espanha pode muito bem chegar às meias-finais e, a partir daí, porque não ganhar o Campeonato do Mundo? Sobretudo, devido às mudanças ocorridas ao longo dos últimos anos. Luis Enrique fez uma mudança geracional e isso não é fácil. Foi bem-sucedido, deu-lhe bons resultados. Podes ou não concordar com os jogadores que trouxe, mas levou a Espanha às meias-finais do Campeonato Europeu, a uma final da Liga das Nações e às final-four de outra. Os resultados são positivos."