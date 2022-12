Casemiro dá a cara: "Estava na nossa mão e escapou"

Declarações de Casemiro após a eliminação do Brasil pela Croácia (1-1 no prolongamento e 4-2 nos penáltis), nos quartos de final do Mundial do Catar

Sentimento: "Todas as derrotas são dolorosas, principalmente quando você tem um objetivo, um sonho, tem um trabalho de quatro anos para esse momento. Porém, é difícil encontrar palavras. Difícil encontrar momentos. É levantar a cabeça, a vida segue. Estamos tristes, o grupo deu o melhor. Ficamos chateados, principalmente pela forma que foi. Estava na nossa mão, escapou ali. Momento difícil. Agora é ter tranquilidade, vida que tem que seguir."

Poderio europeu: "Normal. A Europa tem mais equipas na competição, então você joga mais vezes contra equipas europeias. Quando vai afunilando vão entrando mais equipas europeias. Mas acho que não é sempre assim. Estávamos a fazer o nosso trabalho, acreditáva-mos nele, com um bom ambiente, mas é coisa do futebol que acontece. É levantar a cabeça e vida que segue."

Continuar na seleção: "Tenho 30 anos, cara. Claro que sempre tem a garotada, mas eu tenho 30 anos, vivo meu melhor momento da carreira, estou muito feliz no clube que estou. Perdi uma oportunidade, mas precisamos ver, principalmente que um novo treinador irá entrar agora. Precisa ter o respeito. Momento difícil para falar, mas não temos que pensar nisso agora. É ter tranquilidade e cabeça."