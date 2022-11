Casas de apostas afastam-se das eleições de melhor em campo: alegada manipulação na base

Casas de apostas acreditam que há esquemas que permitem votar mais do que uma vez no mesmo jogador. Várias eleições ao longo deste Mundial criaram polémica

Têm sido várias as eleições de melhor em campo a criarem polémica neste Mundial do Catar. Ainda neste contexto, as casas de apostas cancelaram as suas operações por suspeita de manipulação.

De acordo com o Daily Mail, algumas empresas dedicadas ao ramo da aposta desportiva suspeitam de manipulação na eleição dos melhores em campo, no Catar. Já circulam, até, vídeos de pessoas a demonstrarem como se pode votar no mesmo jogador várias vezes.

O prémio de melhor em campo é decidido por votação no site da FIFA, algo que conduzido a algumas eleições, no mínimo, polémicas. De Bruyne até estranhou ser considerado o homem do jogo na primeira jornada.

Segundo o mesmo órgão de comunicação, se é verdade que o prémio é dado pelos adeptos que votam no site da FIFA, também não deixa de ser certo que há uma equipa de especialistas a assistir aos respetivos encontros no sentido de salvaguardar alguma da veracidade do prémio.