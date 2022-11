Carlos Queiroz elogia jogadores do Irão: "Vêm de uma situação difícil..."

Carlos Queiroz, selecionador do Irão

Redação com Lusa

Declarações de Carlos Queiroz, selecionador do Irão, no final da partida da segunda jornada do Grupo B, em que os iranianos bateram o País de Gales por 2-0.

Elogios aos jogadores: "Os jogadores estiveram brilhantes. Quando jogas um bom futebol, como hoje, mereces ganhar. Não tenho palavras para mostrar o meu agradecimento a estes atletas. Vêm de uma situação difícil e hoje demonstraram que são uma grande equipa. Jogámos bem e não mudámos nada, em relação ao último jogo [derrota com Inglaterra 6-2]. Eles focaram-se apenas em jogar, sem medo, e expressaram tudo o que sabem."

Agradecimento pelo apoio dos adeptos: "Agradeço aos nossos adeptos que nos apoiaram. Eles também merecem esta vitória. Queríamos dar-lhes esta alegria, felicidade e orgulho. Fechámos a ferida da derrota frente a Inglaterra."