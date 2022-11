Carlos Queiroz "compra" decisão com Portugal: "Se formos à final até cantamos o tiroliroli..."

Carlos Queiroz, selecionador do Irão, em declarações aos jornalistas portugueses no Catar, afirmou que a final ideal do Mundial'2022 seria Irão-Portugal. Coreia do Sul, de Paulo Bento, ficaria pelas meias-finais...

Situação no Irão prejudica o trabalho na seleção? "Os jogadores estão completamente focados e eu estou completamente focado na preparação da equipa. Se souber que alguém da minha família ou dos meus amigos esta doente claro que não fico com os meus sentimentos exatamente na mesma. Mas na nossa missão como profissionais, não temos direito a isso, estamos a representar uma seleção nacional, 90 milhões de pessoas. Estamos numa missão, ninguém nos perdoaria, ninguém iria compreender se nós não estivéssemos totalmente focados em alegria, felicidade, orgulho. Claro que temos sentimentos... Estamos aqui para fazer do Mundial uma festa. Precisamos de tolerância, de mais compreensão, de mais alegria, de encontrar patamares de encontro e resolver os problemas. Cumprir a nossa missão é estar focados naquilo que é proporcionar aos adeptos iranianos o que esperam de nós, uma representação digna que lhes traga orgulho para o país."

Projeto mais desafiante da carreira? "É talvez o desafio maior da minha carreira, porque é o próximo. Inglaterra é a coisa mais importante da minha vida agora, depois será Gales e depois os Estados Unidos."

Final ideal seria Irão com quem? "Com Portugal. Era a final que desejaria que pudesse acontecer. Com todo o respeito ao meu amigo Paulo Bento [selecionador da Coreia do Sul]. Se Portugal jogar com Paulo Bento na meia-final também já não se pode ter tudo. Cantava os dois, três hinos. Se formos à final até cantamos o tiroliroli. Compro já isso. Não preciso que me paguem."