Capitão do Irão: "Estamos ao lado do nosso povo e partilhamos a sua dor"

Declarações do capitão da seleção do Irão, Ehsan Hajsafi, depois da estreia da seleção asiática no Mundial'2022. Aborda a situação social de enorme gravidade que se vive naquele país

Apoio: "Em nome de Deus, criador do arco-íris... Quero apresentar as minhas condolências a todas as famílias enlutadas do Irão. Queremos que saibam que estamos com eles, ao seu lado e que partilhamos a sua dor".

Compreensão: "Devemos aceitar que as condições no nosso país não são as mais adequadas e que o nosso povo não está satisfeito. Eles devem saber que estamos com eles. E nós apoiamo-los. E simpatizamos com eles no que diz respeito ao que exigem".