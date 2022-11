Canadá: uma passagem fugaz, mas vai deixar saudades

A defesa do Canadá foi apanhada no meio da ventania e não se aguentou em pé,

O Canadá teve uma passagem fugaz no Mundial, mas vai deixar saudades. Este estilo purista, de atacar sem pensar muito nas consequências, está cada vez mais em extinção nos torneios deste calibre e faz falta nestes tempos à imagem de uma linha de montagem.

Os "cannucks" até podiam ter f..... a Croácia, como pediu o selecionador John Herdman na véspera do jogo, mas a Teoria do Caos falou mais alto. Cada pequeno sopro de inspiração de Davies, Buchanan e David no ataque transformou-se num furacão vindo dos pés de Kramaric, Perisic e Livaja.

A defesa do Canadá foi apanhada no meio da ventania e não se aguentou em pé, ruindo como um castelo de cartas até à goleada. Daqui a quatro anos há mais e em casa. Que o Canadá não perca este "joie de vivre".