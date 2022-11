Canadá pode perder uma estrela para o Mundial

Alphonso Davies tem um problema na coxa direita e vai fazer exames nos próximos dias

Um dos nomes mais sonantes da seleção do Canadá, Alphonso Davies, vai realizar nos próximos dias exames médicos para determinar se pode ir ao Mundial do Catar.

O lateral/ala do Bayern Munique lesionou-se no fim de semana contra o Hertha Berlin (problema na coxa direita) e não vai participar no encontro desta quinta-feira da sua seleção, contra o Japão. Depois de conhecidos os resultados dos exames, o Canadá em consonância com o Bayern Munique vão decidir sobre a presença de Davies no certame.

O Canadá do portista Eustáquio está no Grupo F, com Bélgica, Croácia e Marrocos.