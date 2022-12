Campeões do mundo pela Argentina voltam em classe económica e chegam de madrugada

O avião que leva os argentinos de volta a casa fez escala em Roma e só de madrugada chega a Buenos Aires. Tem 22 lugares de classe executiva, ocupados por dirigentes da federação

A Argentina sagrou-se campeã do mundo no Catar e a viagem de regresso demora quase um dia completo, com paragem em Roma. O mais curioso é que os jogadores, após um mês de grande esforço, com o cansaço físico e mental, e sendo as grandes figuras da conquista, voltam em classe económica, enquanto os dirigentes da federação o fazem em classe executiva.

O avião da Aerolíneas Argentinas (LV-FVH, um Airbus A330-202) tem 22 lugares de classe executiva e 243 de classe económica, onde estão a viajar os jogadores. Só de Roma a Buenos Aires o voo demora 13 horas e meia e a chegada a Buenos Aires é prevista para as 2h50 da madrugada (mais três horas em Portugal).

Como se pode ver nas imagens, as dimensões dos assentos de "Chiqui" Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), e dos jogadores, são muito diferentes.

Depois da chegada, a seleção argentina vai festejar com os adeptos pelas ruas da capital, estando prevista a chegada ao Obelisco, no centro de Buenos Aires, pelo meio dia (hora local).