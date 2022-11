"Campeões do Mundo? Em 2014, não tínhamos tanta qualidade e ficámos em terceiro"

Declarações de Louis van Gaal, selecionador dos Países Baixos, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de estreia da seleção no Mundial de 2022, diante do Senegal e que vai ser disputado na segunda-feira (16h00). A "Laranja Mecânica" está inserida no grupo A do torneio, juntamente com o Senegal, Equador e Catar.

Acredita na conquista do Mundial? "Em 2014, ficámos em terceiro lugar no Brasil, com uma equipa que não tinha tanta qualidade como esta e que tinha o seu trunfo no ataque, com [Robin] Van Persie, [Arjen] Robben e [Wesley] Sneijder. Com este grupo, quero ir mais longe. Isso dependerá não apenas das habilidades técnicas e táticas, mas também muito de sorte. Claro, será preciso marcar na altura e que o adversário não marque. Com um bocado de sorte, podemos ser campeões do Mundo. Há equipas com mais qualidade que nós, mas também há que saber lidar com essa pressão de poderes ser campeão do Mundo. Se o vamos ser não sei, mas podemos ser".

Este Mundial vai ser a sua "última dança" enquanto treinador? "Penso que sim, mas nunca se sabe. Eu também aceitei este cargo porque não havia mais ninguém disponível naquele momento, pelo menos foi isso que achei. Aconteceu cinco anos depois de ter deixado o Manchester United, isso diz o suficiente. Eu acredito neste grupo de jogadores. A ligação entre eles existe e é real, todos têm trabalhado de forma profissional, em conjunto e em prol de um objetivo único. Penso que isso vai contribuir para o nosso êxito".

Ausência de Sadio Mané no Senegal: "Quis muito tê-lo [ao Sadio Mané] na minha equipa quando orientei o United. E tentámos, porque sou fã de Mané! Ele pode desbloquear um jogo do nada e acho que o Senegal vai sentir muito a sua falta".